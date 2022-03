EXPOSITION “ANATOMIE D’UN PAS PERDU” À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou, 9 avril 2022, Beaufort-en-Anjou.

EXPOSITION “ANATOMIE D’UN PAS PERDU” À BEAUFORT-EN-VALLÉE Musée Jospeh Denais Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou

2022-04-09 – 2022-06-30 Musée Jospeh Denais Beaufort en Vallée

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

EUR 6 Exposition d’art contemporain : ANATOMIE D’UN PAS PERDU – Richard Rak

Richard Rak, vit et travaille à Coutures, c’est donc en voisin qu’il vient en 2022 investir le musée Joseph Denais et créer un nouveau dialogue entre ses travaux et les œuvres du cabinet de curiosités. C’est en voyageur, conteur, aventurier, archéologue et collectionneur que l’artiste nous livre ses œuvres poétiques racontant une variété d’épopées terrestres, cosmiques et oniriques toujours fantaisistes. Entre art brut et inventaire artistique fantasque, ses travaux ont un lien très fort avec les collections, aiguisant toutes les imaginations et les curiosités.

(crédit photo : David Riou)

Une entrée au tarif plein à l’exposition donne droit à une entrée à tarif réduit à la galerie troglodyte de Richard Rak à Coutures.

Exposition ANATOMIE D’UN PAS PERDU à Beaufort-en-Vallée

info@3museesinsolitesenanjou.com +33 2 41 80 26 87

Exposition d’art contemporain : ANATOMIE D’UN PAS PERDU – Richard Rak

Richard Rak, vit et travaille à Coutures, c’est donc en voisin qu’il vient en 2022 investir le musée Joseph Denais et créer un nouveau dialogue entre ses travaux et les œuvres du cabinet de curiosités. C’est en voyageur, conteur, aventurier, archéologue et collectionneur que l’artiste nous livre ses œuvres poétiques racontant une variété d’épopées terrestres, cosmiques et oniriques toujours fantaisistes. Entre art brut et inventaire artistique fantasque, ses travaux ont un lien très fort avec les collections, aiguisant toutes les imaginations et les curiosités.

(crédit photo : David Riou)

Une entrée au tarif plein à l’exposition donne droit à une entrée à tarif réduit à la galerie troglodyte de Richard Rak à Coutures.

Musée Jospeh Denais Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-15 par