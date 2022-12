Exposition « Anamorphoses » de Rémi Garbison Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Exposition « Anamorphoses » de Rémi Garbison
20 rue des Pyrénées TARBES à l'Atelier 20
Tarbes

2023-01-20 – 2023-02-19

TARBES 20 rue des Pyrénées

Tarbes

Les distorsions ne laissent jamais indifférent : selon la formule consacrée ; « on aime ou on aime pas » .Mais que l'on aime ou que l'on n'aime pas ,le spectateur est sous le charme , il est ensorcelé. Les distorsions ne sont pas que des photographies , mais la rencontre , sur le terrain hasardeux de la distorsion, de plusieurs images. Elles en deviennent mystérieuses, ouvertes , différentes …

Exposition à découvrir du mercredi au dimanche de 15h à 19h

