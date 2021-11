Exposition Analog Sport Floréal Belleville, 28 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 28 octobre au 7 novembre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 21h

gratuit

Créée en 2020, Analog Sport est la première association d’insertion par la photographie argentique et sportive. Du 28 octobre à partir de 18h au 7 novembre, Analog Sport organise sa première exposition au Floréal Belleville pour présenter les photos de ses jeunes photographes.

A Paris et à Rio de Janeiro, Analog Sport forme gratuitement chaque année une dizaine de jeunes femmes et hommes de 16 à 20 ans à l’univers de la photographie sportive : apprentissage de la technique photographique argentique ; rencontre de professionnels de la culture et du sport ; visite de laboratoires et d’expositions ; réalisations de reportages ; etc.

En 2021, après avoir remporté le 1er prix Talents 2024 décerné par la Ville de Paris et Paris 2024, Analog Sport a notamment mené plusieurs collaborations artistiques avec des athlètes olympiques et paralympiques de la SNCF ou encore la Ligue 1 Uber Eats pour photographier en argentique les nouveaux maillots du championnat avec les jeunes de l’association à Paris et Rio de Janeiro.

Analog Sport exposera les 15 premier·es jeunes formé·es dans le cadre de l’association au Floréal Belleville (43 Rue des Couronnes, 75020 Paris) du jeudi 28 octobre à partir de 18h (vernissage) au dimanche 7 novembre. L’exposition présentera 50 tirages réalisés lors des différents ateliers et collaborations artistiques.

Expositions -> Photographie

Floréal Belleville 43 Rue des Couronnes Paris 75020

2 : Couronnes (366m) 11 : Pyrénées (402m)



Contact : Analog Sport 0687849680 analogsport2024@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100055885556965

Expositions -> Photographie Étudiants;Urbain;Solidaire;Insolite;Ados;Expos;Sport;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-28T14:00:00+02:00_2021-10-28T21:00:00+02:00;2021-10-29T14:00:00+02:00_2021-10-29T21:00:00+02:00;2021-10-30T14:00:00+02:00_2021-10-30T21:00:00+02:00;2021-10-31T14:00:00+01:00_2021-10-31T21:00:00+01:00;2021-11-03T14:00:00+01:00_2021-11-03T21:00:00+01:00;2021-11-04T14:00:00+01:00_2021-11-04T21:00:00+01:00;2021-11-05T14:00:00+01:00_2021-11-05T21:00:00+01:00;2021-11-06T14:00:00+01:00_2021-11-06T21:00:00+01:00;2021-11-07T14:00:00+01:00_2021-11-07T21:00:00+01:00

©DR/Biré Doucouré