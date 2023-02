EXPOSITION ANAIS FREBEAU A CLISSON Place du Minage, 20 juin 2023, Clisson Clisson.

EXPOSITION ANAIS FREBEAU A CLISSON

Galerie du Minage Place du Minage Clisson Loire-Atlantique Place du Minage Galerie du Minage

2023-06-20 – 2023-07-02

Place du Minage Galerie du Minage

Clisson

Loire-Atlantique

Clisson

Artiste d’instinct et de l’instant, c’est dans son home atelier des bords de Loire qu’Anaïs Frébeau imagine ses toiles pleine de douceur et de légèreté. Puisant à la fois son inspiration dans l’univers urbain, culturel et graphique de la ville de Nantes que dans ses forêts ressourçantes et ses côteaux, elle innove et casse les codes, à travers ses collages, ses messages et son pinceau dictés par le coeur, tout en subtilité, équilibre et nuances.

Voir, sentir, ressentir, transformer, toucher les couleurs et palper la lumière, voici ce qui motive Anaïs depuis toujours. Passionnée par les mots et gourmande des couleurs, les matières dans leurs diversités (papiers recyclés, emballages, pièces de tissus chinés…) sont des trésors et une source de création illimitée. Elle les colle sur une toile pour voir se modifier les textures, jouer les transparences, la brillance des acryliques, l’authenticité du carton ou l’aspect poudré du pastel, autant de richesses qui font rebondir les idées d’une couleur à un pays, d’un motif à un souvenir ou d’un voyage à un objet. Une synesthésie qui la rend vivante et qui donne toute sa joie à ses créations.

Avec ses séries “Forêts de papier”, Anaïs choisit de redonner à l’arbre sa verticalité originelle en intégrant des bandes de papier recyclé à ses toiles. Le cycle de vie du papier est bouclé et l’arbre retrouve sa noblesse naturelle à travers l’art dans une éternité de beauté.

Exposition de collages, peinture acrylique et techniques mixtes par Anaïs Frebeau.

contact@mairie-clisson.fr +33 2 40 80 17 80 http://www.mairie-clisson.fr/

Place du Minage Galerie du Minage Clisson

dernière mise à jour : 2023-01-30 par