Exposition “Amphore, Hydrie” Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Exposition “Amphore, Hydrie” Creil, 13 mai 2022, Creil. Exposition “Amphore, Hydrie” Creil

2022-05-13 14:00:00 – 2022-06-30 17:00:00

Creil Oise Retrouver l’exposition “Amphore, Hydrie” d’Hermann Koudou du 13 mai au 30 juin 2022 dans la galerie de l’Espace Matisse. Venez découvrir les récits fabuleux de la Grèce antique, de Zeus à Hadès, avec les œuvres d’Hermann Koudou, jeune artiste sérigraphe et illustrateur creillois.

De nos jours, beaucoup d’expressions, de mots, d’architecture, ont été inspirés par la Grèce antique, source intarissable d’inspiration tant pour l’

esthétique que pour les histoires.

Cette exposition a pour but de donner envie aux spectateurs d’ en apprendre davantage à travers cette initiation à la mythologie, revisitée par un jeune artiste. Gratuit.

Creil

