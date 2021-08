Saintes Amphithéâtre gallo-romain Charente-Maritime, Saintes Exposition Amphistory Amphithéâtre gallo-romain Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Amphithéâtre gallo-romain

### Amphistory, une exposition iconographique. L’exposition offre un véritable panorama de l’évolution du site et de ses usages depuis 1560, première vue cavalière connue de Saintes, jusqu’à aujourd’hui. Entremêlant dessins, aquarelles, cartes postales et photographies issues des collections des musées, du Fonds ancien et régional de Saintes ainsi que de collections privées, cette exposition nous montre l’histoire du site, longtemps après les fastueuses fêtes antiques.

Gratuit. Accès selon protocole sanitaire en vigueur.

