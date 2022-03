Exposition “Amoureux des couleurs – Aquarelles” Françoise Legendre Martel Martel Catégories d’évènement: Lot

Exposition "Amoureux des couleurs – Aquarelles" Françoise Legendre Martel, 22 juin 2022, Martel.

2022-06-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-06 19:00:00 19:00:00

Martel Lot Martel Des falaises de Dordogne, le grand-duc a rejoint son ami là-haut. L’un parle du murmure de l’eau sur les galets, l’autre des couleurs ondoyantes du Causse. Approchez, c’est pour vous qu’ils chuchotent. +33 6 64 74 59 14 Francoise Legendre

