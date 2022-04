Exposition Amour et Gastronomie Valençay Valençay Catégories d’évènement: Indre

Valençay Indre Valençay 5 EUR La photographie culinaire est devenue une véritable œuvre d’art faisant entrer l’alimentaire dans la sphère artistique contemporaine. Aujourd’hui la photographie culinaire présente à un très nombreux public à la fois gastronome et curieux une image évocatrice de mythes dans un contexte esthétisant.

Le Festival International de la Photographie Culinaire, l’unique manifestation internationale culturelle qui rend hommage au travail de photographes plasticiens ayant pour univers de réflexion notre alimentation est très heureux d’être à nouveau accueilli au château de Valençay pour sa 12e édition parrainée par le chef pâtissier du Ritz Paris, François Perret.

Les 21 photographes sélectionnés illustrent chacun avec 3 images le thème « Amour & Gastronomie ». Exposition « Amour et gastronomie » – 12e édition du Festival International de la Photographie Culinaire dans le cadre prestigieux du château de Valençay. accueil@chateau-valencay.fr +33 2 54 00 15 69 http://www.chateau-valencay.fr/

Les 21 photographes sélectionnés illustrent chacun avec 3 images le thème « Amour & Gastronomie ». © Jonathan Thevenet, photographe officiel FIPC 2021

