Exposition amis de la maison carrée Nay, 18 juin 2022, Nay.

EUR 0 0 L’association des Amis de la Maison Carrée accompagne la mairie de Nay dans la création d’évènements culturels. Cette année, l’association, nous propose une première pour cette nouvelle exposition du mois de juin qui met à l’honneur un artiste contemporain : Patrick Pierart. Cet artiste peintre installé à Bayonne, est autodidacte, il s’inspire de matières ayant subi l’érosion ou les vicissitudes du temps : métaux oxydés, bois brulés… Il les associe à son travail pictural (huile/bois), jouant sur l’ambigüité amenant le spectateur à une rêverie toute personnelle …

Exposition visible le mardi, mercredi, et samedi de 10h-12h / 15h-18h et le jeudi, et vendredi : 15-18h.

+33 5 59 13 99 65

©Patrick Pierart

dernière mise à jour : 2022-04-07 par