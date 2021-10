Bassens Salle des fêtes de Bassens Bassens, Gironde Exposition amicale laïque Salle des fêtes de Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Exposition amicale laïque Salle des fêtes de Bassens, 6 novembre 2021, Bassens. Exposition amicale laïque

du samedi 6 novembre au dimanche 7 novembre à Salle des fêtes de Bassens

Les Ateliers de loisirs exposeront de l’encadrement, du cartonnage, de la couture, de la peinture sur porcelaine, des objets en Powertex. Les Créations Artistiques Bassennaises présenteront des tableaux à l’huile, des aquarelles, des dessins. La section Ombres et Lumières partagera son travail en exposant photos et vidéos.

Entrée libre, tout public.

Présentation par les trois sections de l’Amicale Laïque du travail des adhérents des différents ateliers. Salle des fêtes de Bassens avenue Jean Jaurès 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T22:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Salle des fêtes de Bassens Adresse avenue Jean Jaurès 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Salle des fêtes de Bassens Bassens