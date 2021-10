Exposition Âmes de Bretagne (visites en breton) Leurenn Glenmor – Espace Glenmor, 8 octobre 2021, Carhaix-Plouguer.

Via des médiums artistiques et numériques variés, cette exposition raconte la Bretagne à travers des témoignages d’habitant.e.s et amoureux de la région, et sensibilise à différents sujets du territoire : l’identité, l’histoire, les langues, la culture locale et les transitions. Les contenus ont été réalisés de manière à susciter l’interrogation du visiteur et de la visiteuse quant à sa propre relation à son environnement local et offre l’opportunité de participer de manière active au récit du territoire à travers des espaces participatifs. Enfin, cette exposition offre également un “zoom” sur Carhaix et le Centre-Bretagne dans un espace dédié”

Après 5 ans de collectes, l’association Âmes de Bretagne inaugure du 2 au 23 octobre à l’Espace Glenmor de Carhaix son exposition “Un voyage à travers l’âme de la Bretagne”.

Leurenn Glenmor – Espace Glenmor Rue Jean Monnet, Kerampuilh, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère



