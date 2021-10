Exposition – AMER Les Berges de Seine – Châtelet, 17 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 18 octobre au 18 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 0h à 0h

gratuit

« Amer », l’exposition du Collectif Argos sur l’accaparement des océans et les luttes pour préserver ce bien commun, sera présentée à Paris sur les berges de Seine rive droite, entre le Pont Neuf et le Pont au Change, en contre-bas de la rampe Châtelet.

Depuis 20 ans, le collectif réalise des reportages aux quatre coins du monde pour sensibiliser le public aux problématiques environnementales. Installé à Paris et composé de neuf journalistes indépendants, rédacteurs et photographes, il s’intéresse tout particulièrement aux bouleversements de notre époque : dérèglement climatique, empreinte carbone et l’accaparement des océans…

Après avoir réalisé la première série documentaire sur les réfugiés climatiques diffusée par la presse mondiale et publiée par le MIT, puis une série sur l’empreinte écologique et l’impact du carbone dans le monde, le Collectif Argos présente Amer, un travail au long cours débuté il y a quatre ans portant sur les océans et sur ses ravages causés par l’homme : pollution plastique, surpêche, tourisme de masse, exploitation minière, réchauffement climatique.

Dakar, “AMER” © Guillaume Collanges, collectif Argos