Campredon centre d'art, le samedi 14 mai à 20:00

Dans son œuvre, Amélie Joos interroge les états d’âme, les émotions des êtres et leur relation entre eux à travers différents modes d’expression. Dans ses dessins et peintures que l’on peut qualifier de figuration de l’inconscient, ses sculptures et ses vidéos, elle décrit un univers onirique, faisant surgir des images à la fois profondément intimes tout en touchant aux archétypes appartenant à l’inconscient collectif. De nombreux dessins, peintures, installations et objets poétiques viennent rythmer le parcours de l’exposition.

Le jour se lève, une envolée dans le monde onirique et intime de la plasticienne Amélie Joos Campredon centre d'art 20 rue du docteur Tallet, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'azur, France

