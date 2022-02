Exposition – Amazonie, voyage dans la forêt des ombres Médiathèque municipale de Nailloux Nailloux Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Nailloux

Exposition – Amazonie, voyage dans la forêt des ombres Médiathèque municipale de Nailloux, 4 mars 2022, Nailloux. Exposition – Amazonie, voyage dans la forêt des ombres

du vendredi 4 mars au mercredi 27 avril à Médiathèque municipale de Nailloux

Aborder l’Amazonie paraît très difficile tant il faut lever les mythes et combattre les idées reçues. L’ambition de cette exposition, proposée par la Médiathèque départementale, est de dresser un portrait objectif de cette région d’Amérique du Sud grâce à Serge Guiraud, photographe-documentariste. Ce dernier, président fondateur de l’association Jabiru Prod dont l’objectif est de préserver les cultures amérindiennes et de revaloriser leur patrimoine, a réalisé des milliers d’images sur les populations de cet immense espace vert. A travers son regard photographique, le visiteur pénètre au cœur de la jungle pour explorer la forêt tropicale, observer la complexité du monde tribal et découvrir les activités de ces peuples de l’ombre. L’auteur nous offre ainsi l’opportunité de comprendre pourquoi il est important de tout mettre en œuvre pour préserver l’un des derniers réservoirs de vie de la planète. 10 ans après la réalisation de cette exposition, notre vigilance ne doit pas faiblir… Tout public

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Immersion dans l’Amazonie et ses habitants, au-delà des clichés Médiathèque municipale de Nailloux 2, rue Erik Satie, Nailloux Nailloux Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

