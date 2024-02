Exposition « Amandine Bourbon-Toulan » Musée d’art et d’histoire Saint-Lô, samedi 18 mai 2024.

Exposition « Amandine Bourbon-Toulan » Musée d’art et d’histoire Saint-Lô Manche

Vendredi

À travers un accrochage au sein de l’exposition permanente et une déclinaison sous format numérique, l’exposition consacrée à l’illustratrice Amandine Bourbon-Toulan témoigne de la filiation encore perceptible des jeunes artistes avec les peintres impressionnistes et du dialogue possible entre innovation numérique, peinture et développement durable.

Celle qui eut envie de se mettre à la peinture à la suite de la visite d’une exposition de Paul Signac est une touche-à -tout. Elle utilise les techniques traditionnelles de la peinture (gouache, aquarelle), pratique la linogravure et la pointe-sèche tout en réalisant des illustrations sur ordinateur.

À l’instar des peintres impressionnistes, attentifs à la modernité et aux transformations paysagères dont elle était responsable, Amandine Bourbon-Toulan se préoccupe de l’enjeu sociétal qu’est le développement durable. Plusieurs de ses illustrations en témoignent ainsi que la technique de la risographie qu’elle pratique également.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-09-15

Musée d’art et d’histoire 5 Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

