Exposition Alvaro Mejias Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 4 septembre 2024.

Exposition Alvaro Mejias Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy Côtes-d’Armor

La inmortalidad del cangrejo

Né au Venezuela en 1957. Il fait ses premiers pas dans la peinture au « Taller de Arte Libre » El Tigre, Anzoátegui, au Venezuela. Il arrive en France en 1973, et deux ans après, il étudiera à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il aura ensuite l’occasion de faire plusieurs expositions individuelles et collectives à travers le monde Venezuela, France, Suisse, Italie, Allemagne, Belgique, Allemagne, Portugal, Monaco, Puerto Rico, USA, et au Canada.

Quand je peins je n’ai aucune idée sur ce que je vais faire, je me laisse guider par les couleurs, je frotte les couleurs (huile) sur la toile avec des chiffons en coton et comme par magie quelque chose se passe, après c’est une suite de surprises à chaque instant, parfois un visage… des oiseaux, des paysages imaginaires qui viennent peut-être de mon subconscient, je ne sais pas… et je ne me pose pas la question, j’adore les oiseaux et ils sont libres dans ma peinture, j’aime les femmes et les enfants ils s’amusent dans la transparence des couleurs. Je suis Vénézuélien, j’aime la musique et j’en fais un peu, j’aime la vie et la liberté et j’espère que tout cela se reflète dans mes peintures.

Visite artistique, le vendredi 6 septembre à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-04

fin : 2024-09-15

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

