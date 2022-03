Exposition – « Alter Ego » Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Exposition – « Alter Ego » Toulon, 19 mars 2022, Toulon. Exposition – « Alter Ego » Galerie du Canon 10 rue Pierre Semard Toulon

2022-03-19 13:00:00 13:00:00 – 2022-05-07 18:00:00 18:00:00 Galerie du Canon 10 rue Pierre Semard

Toulon Var Toulon L’ESADTPM présente Alter ego, l’exposition des diplômés 2021. Vernissage le 18 mars à 18h. +33 4 94 93 37 97 https://metropoletpm.fr/ Galerie du Canon 10 rue Pierre Semard Toulon

dernière mise à jour : 2022-03-02 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Autres Lieu Toulon Adresse Galerie du Canon 10 rue Pierre Semard Ville Toulon lieuville Galerie du Canon 10 rue Pierre Semard Toulon Departement Var

Toulon Toulon Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulon/

Exposition – « Alter Ego » Toulon 2022-03-19 was last modified: by Exposition – « Alter Ego » Toulon Toulon 19 mars 2022 toulon Var

Toulon Var