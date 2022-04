Exposition Alta Pressão Brest, 29 avril 2022, Brest.

Le sentiment océanique lie la France et le Portugal, leurs paysages sonores et côtiers ainsi que l’activité des chercheurs océanographes et ornithologues interpellent les artistes qui sont associés aux Laboratoires BeBest à Brest et Okéanos aux Açores. Dans le cadre de la saison France-Portugal, un musicien brestois, François Joncour et Sandra Rocha, une photographe açorienne vont partager le même terrain de recherche et d’humilité que les scientifiques et explorer les côtes d’oceanum nostrum.

Ces terres cernées par l’eau sont aussi au cœur d’imaginaires mythiques et légendaires centenaires.

La figure de la sirène est un mythe aussi fécond que puissant pour interroger notre relation souvent contradictoire à l’environnement, nos puissants dénis devant l’immense catastrophe en cours. C’est dans cette perspective que l’univers de François Joncour mêlant sons captés par les océanographes, musique électronique, voix humaines, instruments à cordes et vent ; et l’écriture visuelle onirique, diaphane et ensorceleuse de Sandra Rocha se rencontreront pour donner naissance à une œuvre originale.

Cette création commune prétend faire sentir en lumière et en sons une vision du monde à travers des témoignages des adolescents. Ces sirènes et ces Télémaque seront donc acteurs et sources d’inspiration des artistes qui les placeront au cœur de leur processus créatif. Sandra Rocha et François Joncour récolteront leurs témoignages, leurs voix et leurs images pour construire leur œuvre multimédia. Cette création à quatre mains tentera de transmettre en lumière et en sons une vision du monde des adolescents vivants sur ces territoires insulaires, leur façon de voir, de sentir et de ressentir, de sonder leurs rapports complexes au climat et aux enjeux écologiques majeurs. Par ricochet de questionner chaque visiteur sur cette question incontournable.

Cette installation immersive devrait prendre la forme d’une grande projection sonorisée en quatre tableaux qui sera présentée dans nos lieux d’exposition partenaires à Brest et aux Açores (Isla de Terceira & Isla de Pico).

Projet proposé dans le cadre de la SAISON FRANCE-PORTUGAL 2022

En partenariat avec Fovearts, BeBest, Sonars et Fonseca Macedo.

Entrée libre en fonction des horaires des Ateliers des Capucins :

– Du dimanche au jeudi de 10h00 à 00h00

– Du vendredi au samedi de 10h00 à 01h00

contact@ateliersdescapucins.fr +33 2 98 37 36 00 https://www.ateliersdescapucins.fr/fr

