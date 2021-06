Exposition : Alphonse MUCHA La Beauté Art nouveau Musée départemental breton, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Quimper.

Pour la première fois en Bretagne, l’exposition du Musée départemental breton présente l’œuvre d’un des plus illustres créateurs européens de l’Art nouveau, Alphonse Mucha (1860-1939). Peintures, dessins, affiches, photographies, costumes, sculptures et objets d’art décoratif, cette rétrospective, organisée en coopération avec la Fondation Mucha de Prague, présente une centaine d’oeuvres et de documents exceptionnellement prêtés par le « Mucha Trust Collection ». Né en Moravie, Mucha gagna Paris pour y poursuivre sa formation artistique et se lia d’amitié avec Paul Gauguin. Il ne tarda pas à se faire une grande réputation comme affichiste, spécialement à travers ses nombreuses créations pour les pièces jouées par Sarah Bernhardt. Sa carrière lancée, les commandes affluèrent : Mucha créa alors quantité d’affiches publicitaires et de panneaux décoratifs, célébrant la beauté féminine dans un style immédiatement reconnaissable qui lui vaut encore une très grande célébrité des États-Unis au Japon. L’exposition, qui rassemble ses œuvres les plus renommées, rappellera aussi son dévouement à la cause de l’indépendance des peuples et de leur réconciliation. Elle révèlera enfin sa découverte de la Bretagne, à travers des dessins encore inédits.

