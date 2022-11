Exposition Allo, l’Univers ? Ici, Gresswiller ! Gresswiller Gresswiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Exposition Allo, l'Univers ? Ici, Gresswiller !

Gresswiller, 3 décembre 2022

Bas-Rhin Gresswiller La commune de Gresswiller et le Jardin des sciences vous ont préparé une odyssée depuis notre système solaire jusqu’au bout de l’Univers. Bleues, rouges, gazeuses ou telluriques, proches ou lointaines, glacées ou ardentes, avec ou sans anneaux : envie de découvrir les secrets des planètes ? Venez les contempler grâce à une merveille mécanique unique représentant le système solaire : le planétaire de Gresswiller ! Avec cette installation hors du commun, admirez la rotation des planètes et leur révolution autour du soleil grâce à un jeu complexe de triangles et de pignons, cadencé par un moteur à eau surprenant ! Vous pourrez aussi explorer ce qui se cache au-delà de notre galaxie… Le planétaire de Gresswiller permet de découvrir le système solaire. Expositions, ateliers, animations, projection, lecture contée et observation du ciel sont au programme +33 3 68 85 18 53 Gresswiller

