du vendredi 29 avril au samedi 28 mai à Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d’exposition

Après avoir été le nom d’un célèbre groupe de funk belge dans les années 80, **_Allez Allez !_** est une exposition qui, comme son nom l’indique, a pour ambition d’embarquer la.le spectateur.trice dans une installation « totale » mêlant les disciplines et explorant la frontière entre l’art et la musique, entre la collection et le recensement scientifique, entre la France et la Belgique… « _I’m not duplicating life, I’m making a statement about human values_ » **Duane Hanson** En cette **Saison Liquide_Éthique Barbare**, innervée par des projets qui traduisent cet état d’impossible retour à l’ « a-normalité » engendré ces derniers mois, _Allez, Allez !_ résonne comme un appel à l’insubordination. Quand l’iconoclaste initiateur de ce projet, **Juan d’Outremont** – fidèle à un postulat qu’il s’est fait tatouer adolescent sur l’avant-bras -, a soumis à notre attention ce projet, d’emblée sa dimension fractale nous a séduite. _Allez, Allez !_ brouille (pour mieux les réévaluer) les chronologies, les ordonnancements, les taxonomies, les motivations, les sensibilités, les critères, les modèles. Mise en abime entre peinture et musique, dilution entre nouveauté, réhabilitation et réassignation, en ce siècle de la reproduction et du simulacre, _Allez, Allez !_ résonne plus que jamais comme un appel à la piraterie, comme une invitation à penser alternativement, à approcher autrement l’enjeu artistique, à dénaturer les essentialismes et à appréhender le trouble comme une vertu. **Stéphanie Pécourt**, Directrice

Entrée libre

Pour sa nouvelle exposition, le CWB|Paris a fait appel au commissaire Juan d’Oultremont pour concevoir l’exposition “Allez Allez !”.

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d’exposition 127-129 rue Saint Martin, 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris



