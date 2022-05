Exposition : Allers-retours 2016-2022, 16 juin 2022, .

Exposition : Allers-retours 2016-2022

2022-06-16 – 2022-07-03

Rencontres entre plasticiens : un aller-retour.

Echanger avec d’autres plasticiens, d’autres pays, pour un enrichissement mutuel semble être une évidence. Pas pour tout le monde sans doute. Il y a, cependant, suffisamment de créateurs en tout genre pour qu’un tel projet puisse exister. C’est donc ce qui a été fait sur ces (presque) 7 dernières années.

Pour résumer cette proposition. Des plasticiens de différents pays sont invités et les artistes de Normandie réalisent, au Havre, une exposition commune. C’est ce que l’on peut appeler l’ALLER.

Ils sont hébergés par leurs soins et ils prenent en charge en grande partie ou en totalité leurs frais de transport. Ils assurent bien sûr les frais d’organisation et de communication de l’exposition.

En RETOUR, ces mêmes plasticiens, organisent une exposition commune dans leur pays, dans un lieu public ou privé.

Initiés par Yvan Le Soudier, ces échanges ont commencé en 2016. Ils ont eu lieu avec l’Allemagne, le Maroc, la Tchèquie, la Corée, la Moldavie et la région de Transnistrie, la Macédoine, le Royaume Uni, le Danemark, la Hongrie et la Slovaquie.

Et comme il s’agit de faire se rencontrer les gens, aujourd’hui, en 2022, nous organisons une grande exposition commune au Havre, avec les 12 pays qui ont participé auparavant, en invitant 2 artistes par pays. La France fait bien sûr partie de ces pays.

Cette ultime rencontre reportée quatre fois depuis 2020, se déroule dans deux lieux: le CEM et la Halle aux poissons.

Vous pourrez rencontrer les artistes lors des deux vernissages, le vendredi 17 juin au CEM et le samedi 18 juin à la Halle aux poissons.

Exposition du 16 juin au 3 juillet au CEM, du mardi au vendredi de 14h à minuit, le samedi et le dimanche de 14h à 19h.

+33 2 35 48 48 80

