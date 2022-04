Exposition “All Life Communicates”, de l’artiste irlandais George Bolster Centre Culturel Irlandais, 14 mai 2022, Paris.

le samedi 14 mai à Centre Culturel Irlandais

“En fin de compte, nous appartenons tous à une seule tribu, les Terriens.” (Jill Tarter, astronome) Artiste multidisciplinaire basé à New York, George Bolster marie science, science-fiction et histoire de l’art afin d’explorer les défis auxquels notre société et notre espèce font face. George étudie le langage, plus précisément les développements d’une forme de communication entre les humains et d’autres formes de vie. Ses mobiles cinétiques s’inspirent d’échanges avec la mission Kepler de la NASA, le SETI Institute (spécialisé dans la recherche d’intelligence extraterrestre) et l’astrophysicien américain Laurance Doyle. Développée durant la résidence de l’artiste au Centre Culturel Irlandais en 2019, cette installation s’accompagne de son nouveau film intitulé “Communication: We Are Not The Only Ones Talking…”. Exposition visible jusqu’au 5 juin 2022 Entrée libre tous les jours : 14h-18h (nocturne le mercredi jusqu’à 20h) Fermé les jours fériés Avec le soutien de Culture Ireland Plus de détails : [www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/george-bolster](http://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/george-bolster)

Entrée libre

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris



