Exposition Aline Vallée Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Exposition Aline Vallée Mortagne-au-Perche, 24 mars 2022, Mortagne-au-Perche. Exposition Aline Vallée Médiathèque 56 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche

2022-03-24 – 2022-04-07 Médiathèque 56 place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche Orne ALINE VALLÉE est à la fois aide-soignante à l’hôpital de Mortagne-au-Perche et peintre.

