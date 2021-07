Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Exposition – Alice à la plage Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine installation art contemporain, exposition enfant, par Jeannie Lucas. Entrée libre. Du mercredi 7 au dimanche 18 juillet 2021 – De 14h30 à 18h30 – Presbytère jeannielucas06@gmail.com +33 2 99 88 39 34 https://www.saintbriac.fr/presbytere/ installation art contemporain, exposition enfant, par Jeannie Lucas. Entrée libre. Du mercredi 7 au dimanche 18 juillet 2021 – De 14h30 à 18h30 – Presbytère dernière mise à jour : 2021-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Rue du Presbytère Presbytère Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville 48.61918#-2.13346