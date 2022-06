Exposition : Algérie 1962 : le tragique exode Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

2022-06-27 – 2022-12-31

Conservatoire national de la mémoire des Français d’Afrique du Nord 36 ter avenue de l’Europe

Bouches-du-Rhône A la veille de l’indépendance algérienne, le gouvernement français exhorte les Français d’Algérie et les Harkis à demeurer dans leur pays, protégés par les garanties contenues dans les Accords d’Évian.

Le CDHA vous invite à découvrir « Algérie 1962 : le tragique exode », tragique histoire que raconte cette exposition, documentée et illustrée pour comprendre. contact@cdha.fr +33 4 42 52 32 89 https://www.cdha.fr/

