Exposition Alexis Dumontier « I'm Fine » Bolbec, samedi 16 mars 2024.

Exposition Alexis Dumontier « I’m Fine » Bolbec Seine-Maritime

Samedi

Depuis une dizaine d’années, Alexis exprime son spleen dans des créations plastiques variées techniques mixtes, photographies, sculptures, installations… I’m fine montre un tournant dans sa démarche, une évolution à travers les œuvres exposées, il a souhaité que ce ne soit plus seulement ses angoisses personnelles et ses maux qui soient mis en avant mais une réflexion plus ouverte, où chacun peut saisir le détail qui lui fait écho. La misanthropie, la vanité, le consumérisme, l’obsolescence programmée, biologique ou matérielle, restent des thèmes récurrents dans ses productions.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Route de Mirville

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

