Baracé. Cette année, les Journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre ont pour thème « Patrimoine pour Tous ». Dans notre campagne, le patrimoine de tous, pour tous, il est à nos portes! De jardinières en massifs, de pots en balcons, de serres en jardins, tant et tant de superbes fleurs et d’étonnantes plantes horticoles. Eh bien ces plantes – les vôtres! – elles ont toutes une histoire ! Et un homme y est pour beaucoup… Cet homme est né à Baracé en 1823, c’est Alexis Dallière. Horticulteur-botaniste, il fut l’un des acteurs majeurs du développement de l’horticulture. Dès ses 20 ans, il s’installera en Belgique, à Gand. Toute sa vie, s’absentant de ses serres, il parcourra l’Europe et ira même jusqu’en Russie pour exposer ses nouveautés, ses plantes ! Une rue de Gand porte maintenant son nom. Ce 19ième siècle fut dense, inventif, surprenant et… animé ; tout comme la vie d’Alexis ! Il meurt en 1901. Baracé et l’Anjou, Gand et la Belgique, l’origine des plantes et les tumultes de l’histoire durant tout ce siècle… dans les pas d’Alexis Dallière, voilà le voyage dans le passé que nous vous proposons ! Cette exposition sera très illustrée et divers objets vous feront ressentir l’époque, au cœur de la métairie, là-même où est né Alexis Dallière ! Appels : Si vous avez des vieux objets du 19ième siècle, des bouquets fleuris ou des potées à nous prêter, nous nous ferons un plaisir de les exposer. Durant ce week-end, l’association de Baracé « Village Fleuri », aura le plaisir de remettre les prix du concours 2021 des ‘maisons et jardins fleuris’. N’hésitez plus pour concourir ! Le samedi, à midi, vous êtes cordialement invité à venir partager le pot de l’amitié pour l’inauguration de l’exposition et pour la remise des prix par ‘Village fleuri’. Contacts : [serge.boissel@wanadoo.fr](mailto:serge.boissel@wanadoo.fr) ou Gîte de Launay : 02 41 76 93 89 ou ‘Village fleuri’ : [florence.taudon@sfr.fr](mailto:florence.taudon@sfr.fr)

Entrée libre

Exposition-découverte de l’histoire d’un personnage du 19ième siècle, né à Baracé. Quittant ses serres, il va parcourir l’Europe pour exposer ses plantes nouvelles et encore rares.

Gîte de Launay Baracé Baracé Maine-et-Loire



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00