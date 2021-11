Saint-Martin-du-Bec Saint-Martin-du-Bec Saint-Martin-du-Bec, Seine-Maritime Exposition : Alexandra Fleurantin Saint-Martin-du-Bec Saint-Martin-du-Bec Catégories d’évènement: Saint-Martin-du-Bec

2021-11-16 – 2021-11-22

Saint-Martin-du-Bec Seine-Maritime Saint-Martin-du-Bec Dans le cadre du festival Chants d’Elles. Avec la rencontre du travail d’une artiste photographe, Alexandra Fleurantin, qui questionne la mythologie des métamorphoses, du “monstre” intime, de l’adolescence, les artistes amateur.e.s photographes de l’association Imajeu s’engagent dans une recherche de superposition de clichés, argentiques ou numériques. Le but étant la recréation d’images surréalistes à partir de prises de vues réelles environnantes. Date : du 16 novembre au 22 novembre

Lieu : Château du Bec, à Saint-Martin-du-Bec

