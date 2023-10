Cet évènement est passé Exposition Alex Alice – Le Château des étoiles / L’Univers en 1875 Galerie Daniel Maghen Paris Catégories d’Évènement: ile de france

La galerie Daniel Maghen est fière d’accueillir la nouvelle exposition « interplanétaire » d’Alex Alice : « L’Univers en 1875 », mettant en scène les merveilles de sa saga Le Château des étoiles. La série de bande-dessinée brille d’un éclat singulier parmi les univers originaux de la bande dessinée contemporaine. Cette exploration de l’espace tel qu’aurait pu le concevoir un Jules Verne tient à la fois du récit historique, de la science-fiction la plus débridée et d’une réinterprétation des codes classiques de l’aventure. L’exposition plongera le visiteur en 1875 au moment de la toute première exposition interplanétaire de Paris. Imaginée comme un parcours entre les différents pavillons, le spectateur découvrira les planches originales les plus spectaculaires des tomes V et VI de la série dans une scénographie immersive regorgeant d’objets – maquettes, carnets de croquis, plans, scaphandres. Alex Alice présentera également une série d’illustrations à l’aquarelle réalisées spécialement pour l’exposition, des scènes magistrales explorant encore davantage la magie de cet univers. VERNISSAGE Daniel Maghen, les éditions Rue de Sèvres et les éditions Caurette ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition qui aura lieu jeudi 12 octobre à 19h à la galerie Daniel Maghen, en présence de l’artiste. Galerie Daniel Maghen 36 rue du Louvre 75001 Paris Contact : www.danielmaghen.com/fr/exposition-alex-alice_e231.htm

