Exposition : Alchimia Nova Mulhouse Mulhouse Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Exposition : Alchimia Nova Mulhouse, 17 février 2023, Mulhouse Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région Mulhouse. Exposition : Alchimia Nova 16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

2023-02-17 – 2023-04-30 Mulhouse

Haut-Rhin Mulhouse Depuis plus de 15 ans, l’artiste belge Anne Marie Maes pose un regard non anthropocentrique sur le monde, orientant sa recherche sur la relation symbiotique entre l’ensemble des micro-organismes vivants comprenant plantes, bactéries et champignons.

Pour son projet mulhousien, elle poursuit ses investigations dans le cadre d’une résidence de recherche autour des micro-organismes comme mediums de création et s’intéresse, plus particulièrement, à ce que lui offrent les terres alsaciennes pour créer des œuvres inédites en collaboration avec une équipe de microbiologistes du CNRS – Université de Strasbourg.

Alchimia Nova est une exposition vivante et évolutive composée de nouvelles expérimentations et d’œuvres existantes, toutes inspirées par le rythme, l’énergie, la beauté et l’inventivité de la nature. +33 3 69 77 66 47 Mulhouse

dernière mise à jour : 2023-01-03 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse 16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région Ville Mulhouse Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse-office-de-tourisme-et-des-congres-de-mulhouse-et-sa-region-mulhouse/

Exposition : Alchimia Nova Mulhouse 2023-02-17 was last modified: by Exposition : Alchimia Nova Mulhouse Mulhouse 17 février 2023 16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin Haut-Rhin Mulhouse Mulhouse, Haut-Rhin Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région

Mulhouse Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région Mulhouse Haut-Rhin