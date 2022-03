Exposition Albert Edelfelt – Lumières de Finlande au Petit Palais Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition Albert Edelfelt – Lumières de Finlande au Petit Palais Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris, 10 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 10 mars 2022 au dimanche 10 juillet 2022 :

Après les rétrospectives consacrées aux suédois Carl Larsson, Anders Zorn et l’Âge d’or de la peinture danoise, le Petit Palais poursuit son exploration des artistes nordiques. Cette nouvelle exposition, organisée avec l’Ateneum d’Helsinki, est dédiée à Albert Edelfelt, l’un des pionniers de la peinture finlandaise. Comme beaucoup d’artistes à cette époque, Albert Edelfelt entreprend un voyage à Paris pour lancer sa carrière et finit par s’y installer. Son style mêlant impressionnisme et réalisme lui permet d’être vite remarqué. Son portrait de Louis Pasteur notamment sera salué au Salon de 1866 et lui permet d’acquérir un succès certain. En parallèle, il continue de se rendre tous les étés en Finlande où l’amour de son pays et de ses paysages s’exprime à travers de grandes compositions sensibles. Grand patriote, il utilise sa notoriété dans la lutte pour l’indépendance de son pays face à l’influence de la toute puissante Russie. Cette première rétrospective parisienne devrait marquer le retour en grâce en France d’un maître resté très populaire dans tous les pays nordiques. Plus d’infos Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill Paris 75008 Contact : https://www.petitpalais.paris.fr Date complète :

