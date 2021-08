Martigues Musée Ziem Bouches-du-Rhône, Martigues Exposition Alain Sauvan. Production et dépossessions Musée Ziem Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Exposition Alain Sauvan. Production et dépossessions Musée Ziem, 18 septembre 2021, Martigues. Exposition Alain Sauvan. Production et dépossessions

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Ziem

Alain Sauvan arpente le territoire de l’étang de Berre depuis l’enfance. Il y revient dès les années 1970 et commence à fixer en photographie les rapports que la population développe avec l’industrie. Une première exposition en 2007 au musée Ziem, puis une présentation dans le cadre de Marseille-Provence 2013, permettent d’apprécier l’évolution de son travail. Aujourd’hui, après plus de 40 années d’observation, le photographe nous invite à porter un regard sur un espace en pleine mutation. Avec près de 103 photographies, l’exposition « Alain Sauvan. Production et dépossessions » propose non seulement un constat mais soulève aussi de nombreuses interrogations. Entre témoignage et recherche plastique, le travail du photographe apparaît avant tout comme un hommage à l’étang, à son histoire et à ses habitants.

Entrée libre en respectant les gestes barrières

Exposition Alain Sauvan. Production et dépossessions Musée Ziem 9 boulevard du 14 juillet, 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Musée Ziem Adresse 9 boulevard du 14 juillet, 13500 Martigues Ville Martigues lieuville Musée Ziem Martigues