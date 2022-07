Exposition Alain Guérineau Celles-sur-Belle, 1 août 2022, Celles-sur-Belle.

Exposition Alain Guérineau

Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

2022-08-01 – 2022-09-18

Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles

Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Celles-sur-Belle

EUR Exposition d’Alain Guérineau

Du 1er août au 18 septembre

Peintre amateur, Alain Guérineau dessine et peint depuis son enfance. Il a pris des cours avec des personnes intéressées, comme lui, par le dessin et la peinture. Selon lui, un des avantages de ce genre de cours c’est d’être en groupe, de pouvoir s’échanger des conseils et de ne pas rester trop seul à ne pas savoir comment faire avancer son travail.

Actuellement, Alain Guérineau fait des peintures sur des morceaux de palettes ou de caisses en bois. Il y trouve un grand intérêt car “le bois est vivant, il a une histoire, on le devine.” Il réalise également de nombreux petits portraits à l’encre de Chine.

À l’Abbaye Royale de Celles sur Belle

Gratuit – ouverture selon les horaires de l’Abbaye Royale tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

Renseignements 05 49 32 92 28

+33 5 49 32 92 28

Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle

