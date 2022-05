EXPOSITION ALAIN GREMILLET Pornic, 2 juillet 2022, Pornic.

EXPOSITION ALAIN GREMILLET Place Macé Maison des Arts Pornic

2022-07-02 – 2022-07-02 Place Macé Maison des Arts

Pornic Loire-Atlantique

“Mon parcours professionnel et personnel m’a amené à voyager dans différentes régions de France et à l’étranger ( Ile de la Réunion, Allemagne, Irlande…) De cette vie Trépidente, j’ai ressenti le besoin de peindre. Mes peintures abstraites, essentiellement sur toile de lin et à base de peinture acrylique sont le résultats des paysages et des émotions qui m’entourent. Ensuite, je laisse libre à mon inspiration.”

Exposition de photographies de Alain Gremillet.

+33 2 40 82 31 11

Place Macé Maison des Arts Pornic

