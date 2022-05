Exposition Alain David Chapelle Madame, 28 mai 2022, Mailly-Maillet.

Exposition Alain David

du samedi 28 mai au dimanche 5 juin à Chapelle Madame

Cinquante ans de travail acharné et plus de quatre-vingts manifestations publiques ont conforté Alain David dans la certitude qu’il faut plus de six jours pour bâtir un monde, sans espoir de repos. Son labeur, c’est l’invention de l’avenir. Ses matériaux, ce sont le tourbillon des couleurs et la volupté du trait. Destructrice et provocatrice, l’œuvre d’Alain David s’emploie à construire un autre monde plus fort que la peur de mourir, un monde capable de nous faire oublier la tristesse de notre solitude. Tout est source d’inspiration pour celui qui construit un univers en forçant ce qui n’existe pas à exister. Le résultat ce sont ces imbroglios de tâches, entrelacs de signes, désordres qui mêlent les couleurs les formes et les vides dans le silence d’un sourire parfois désabusé.

EXPOSITION OUVERTE/ accès gratuit /de 9h à 17h : Samedi 28 & dimanche 29 mai / samedi 3 & dimanche 4 juin

Saison culturelle Les Maillotines

Chapelle Madame Mailly-Maillet Mailly-Maillet Somme



