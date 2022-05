Exposition • Alain Berger Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Exposition • Alain Berger, 1 juin 2022 09:00, Allègre. Du 1er au 15 juin, La Coccinelle a le plaisir de vous présenter les œuvres de l’artiste peintre Alain Berger. Le vernissage de cette exposition aura lieu le samedi 4 juin à 11 heures au 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire à Allègre, l’occasion de rencontrer l’artiste et de pouvoir échanger avec lui :) • Rendez vous à la Coccinelle le samedi 4 juin à 11 h • A propos de l’artiste : « Artiste peintre Amateur j’appartiens au cercle des artistes du Velay. Autodidacte, à mi chemin entre peinture et sculpture, mes créations se caractérisent par une recherche incessante du relief. » — Alain Berger

