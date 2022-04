Exposition AJAP 2020 (lauréats des Albums des jeunes architectes et paysagistes) Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Exposition Place Centrale – 1A Exposition du 12 avril au 3 mai 2022, place Centrale : L’ensa Nantes accueille l’exposition des lauréats des Albums des jeunes architectes et paysagistes de l’année 2020 conçue par la Cité de l’architecture et du patrimoine. Elle dévoile les projets de quinze architectes et quatre paysagistes européens de moins de 35 ans, ayant réalisé un projet ou participé à un concours en France.+ Table-ronde le jeudi 28 avril 2022 à 18h, Auditorium de l’ensa.Organisée pour le finissage de l’exposition, la table-ronde animée par Pauline Ouvrard, enseignante-chercheuse à l’ensa Nantes, sera l’occasion d’échanges entre Léa Hommage (atelier LALU), Lucas Geoffriau (collectif MOONWALKLOCAL) et Alessandro Baiguera (atelier Boteko). Avec la participation de Jean-Louis Violeau, enseignant-chercheur à l’ensa Nantes. Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Île de Nantes Nantes 44200

