Exposition – Air de fête – Elsa Tomkowiak Saint-Briac-sur-Mer, 9 juillet 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

Exposition – Air de fête – Elsa Tomkowiak Rues du centre-bourg Place du Centre Saint-Briac-sur-Mer

2022-07-09 – 2022-09-18 Rues du centre-bourg Place du Centre

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Dans les rues de Saint-Briac cet été, le Frac Bretagne et la commune proposent une nouvelle expérience artistique à ciel ouvert.

Dans une dynamique d’immersion toujours renouvelée, le pavoisement de nouvelles surfaces d’affichage mural,

plongent l’espace public sous une vague colorée : les rues et ruelles accueillent le travail d’Elsa Tomkowiak.

Avec rythme, force et volupté, l’artiste s’empare des teintes les plus vives, joue de leurs vibrations et déploie une expérience sensorielle inédite.

Une exposition organisée en partenariat par le Frac Bretagne et la commune de Saint-Briac.

Accès gratuit.

Du samedi 9 juillet au dimanche 18 septembre 2022 – Dans les rues du centre-bourg

dernière mise à jour : 2022-04-23 par