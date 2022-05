Exposition “Aiffres, terre d’exil”- Maison pour tous Aiffres Aiffres Catégories d’évènement: Aiffres

Deux-Sèvres

Exposition “Aiffres, terre d’exil”- Maison pour tous Aiffres, 5 mai 2022, Aiffres. Exposition “Aiffres, terre d’exil”- Maison pour tous Maison pour tous 85 Rue du Bourg Aiffres

2022-05-05 09:30:00 – 2022-05-12 18:00:00 Maison pour tous 85 Rue du Bourg

Aiffres Deux-Sèvres 1 EUR La guerre d’Espagne est un conflit souvent effacé par la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, ce sont des milliers de réfugiés qui ont quitté l’Espagne de Franco entre juillet 1936 et avril 1939. En France, le Front populaire au pouvoir ne veut pas s’immiscer, mais accueille les exilés. Pour cela, il recherche des centres d’hébergement sur tout le territoire.

Les Deux-Sèvres en compteront trois, à Thouars, à Bussais et à Aiffres, au château de Martigny.

L'exposition aborde le conflit espagnol, mais aussi les différentes phases migratoires. Exposition à l'Espace Tartalin du 16 au 21 mai. Entrée libre. Visite guidée par Alexandra Rompillon- Jouarre, le jeudi 12 mai à 18:15 (1 € par personne). Source : La NR

