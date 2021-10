Batz sur mer 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Exposition Aïe la note est sucrée ! 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Exposition Aïe la note est sucrée ! 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer, 6 octobre 2021, Batz sur mer. Exposition Aïe la note est sucrée !

du mercredi 6 octobre au samedi 30 octobre à 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

Le sucre nous régale… mais prudence ! Apprenons à doser ce plaisir qui peut causer bien des tracas, si simples à prévenir. Cette exposition fait le point sur l’augmentation spectaculaire de notre consommation de sucre depuis un siècle et de ses effets néfastes sur notre santé. Exposition accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque municipale. Accès sur présentation du pass sanitaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T19:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T19:00:00;2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T19:00:00;2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T19:00:00;2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T19:00:00;2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T09:00:00 2021-10-17T19:00:00;2021-10-18T09:00:00 2021-10-18T19:00:00;2021-10-19T09:00:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T09:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-24T09:00:00 2021-10-24T19:00:00;2021-10-25T09:00:00 2021-10-25T19:00:00;2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T19:00:00

