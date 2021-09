Exposition : Agriculture(s), sols vivants et biodiversité Espace culturel Robert-Doisneau, 7 septembre 2021, Meudon.

du mardi 7 septembre au jeudi 30 septembre à Espace culturel Robert-Doisneau

**L’envie de mettre en lumière l’agriculture et ceux qui la font.** L’exposition Agriculture(s) a pour vocation première de relier le rural et l’urbain. Si, en filigrane, la question des enjeux environnementaux transparait, le travail photographique de Laurent Muratet entend surtout mettre en lumière un monde agricole en pleine mutation, foisonnant d’initiatives et porteur d’espoir. L’exposition Agriculture(s) affiche des ambitions simples, et a pour objectifs de : • Remettre les producteurs au centre de la filière alimentaire. • Sensibiliser le plus grand nombre à l’agriculture biologique, aux sols vivants et au commerce équitable • Inviter le grand public à se reconnecter à la terre et à ses enjeux. Une exposition pour témoigner d’un monde agricole en pleine mutation, foisonnant d’initiatives et porteur d’espoir. À travers 22 photographies en couleur, Laurent Muratet convoque la part sensible et intime que chacun entretient avec la nature, et pose la question des enjeux de la filière agricole et de l’alimentation. Le parcours de l’exposition Agriculture(s) est ponctué de supports pédagogiques pour sensibiliser et informer chaque visiteur sur l’agriculture biologique, les sols vivants et le commerce équitable. Chaque visiteur peut ainsi intimement (re)prendre conscience de la beauté́ du monde, tout en s’interrogeant sur le rôle contributif que chacun peut avoir pour assurer un avenir favorable à la faune, la flore et à l’Humanité́. En juin dernier, le Chloroville était allé à la rencontre de Laurent Muratet. [Chloro](https://www.youtube.com/watch?v=qHb0mIhza5M)

Exposition de Laurent Muratet, photographe Meudonnais.

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



