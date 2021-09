Exposition – Agglomération gallo-romaines et mérovingiennes dans le perche Mortagne-au-Perche, 18 septembre 2021, Mortagne-au-Perche.

Exposition – Agglomération gallo-romaines et mérovingiennes dans le perche 2021-09-18 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-25 18:00:00 18:00:00 Salle Vallée 1, rue Henri Chartier

Mortagne-au-Perche Orne

Les trois agglomérations secondaires gallo-romaines du Perche Ornais.

Les opérations successives de surveillance de travaux, les sondages archéologiques et les prospections au sol et aériennes ont permis d’esquisser l’organisation des site gallo-romain d’Origny-le-Roux, de Tourouvre et de Saint Ouen-de-la-Cour qui s’apparentent à des relais routiers.

Les relais routiers (mansiones) sont des infrastructures plus ou moins importantes de services qui participent à l’équipement du réseau routier dans l’Empire romain. Ils s’organisent selon une chaîne d’établissements logistiques régulièrement échelonnés pour répondre aux besoins des voyageurs et de leurs attelages qui trouvent à leur disposition le gîte avec le couvert, des bains et éventuellement des infrastructures de loisirs (théâtre) et des temples pour les pratiques cultuelles.

L’activité commerciale caractérise également les stations routières, lieux d’écoulement des productions agricoles et artisanales locales et régionales.

L’activité artisanale est également représentée par de nombreuses scories issues du nettoyage ou de la destruction de structures de réduction du minerai de fer.

Les Mérovingiens autour de Mortagne.

Une évaluation a été conduite en 2007 à Sainte Céronne, qui a permis de dater une occupation mérovingienne dans une fourchette chronologique allant du VIe siècle au début du VIIIe siècle, soit une occupation sur toute la période mérovingienne, tant au plan funéraire que de l’habitat, puisque des maisons et leurs annexes ont été découvertes.

L’exposition présente des panneaux didactiques qui détaillent les résultats de ces campagnes de fouille, agrémentés de dessins et photos des objets découverts ainsi que de plans et photos aériennes. Grâce au concours de la Municipalité de Mortagne qui a bien voulu prêter quelques objets conservés au Musée Percheron, ainsi qu’aux prêts des communes de Tourouvre et de Sainte Céronne, quatre vitrines présenteront des objets issus des fouilles, à côté d’autres objets antiques ou répliques modernes grandeur nature qui enchanteront le visiteur !

L’exposition est destinée à tous publics, mais les scolaires apprécieront particulièrement les visites guidées de l’exposition par Fabrice Morand, inventeur de ces trouvailles.

Exposition réalisée avec la participation de Mortagne-au-Perche Patrimoine et des Amis du Perche.

Fabrice Morand, originaire de Mortagne passionné d’archéologie, collabore aux travaux du Service Régional de l’Archéologie (dépendant de la DRAC à Caen) comme bénévole depuis plus de 20 ans

Exposition visible tous les jours de 14h30 à 18h du 18 au 25 septembre.

Les trois agglomérations secondaires gallo-romaines du Perche Ornais.

Les opérations successives de surveillance de travaux, les sondages archéologiques et les prospections au sol et aériennes ont permis d’esquisser l’organisation des site…

+33 2 33 83 34 37

Les trois agglomérations secondaires gallo-romaines du Perche Ornais.

Les opérations successives de surveillance de travaux, les sondages archéologiques et les prospections au sol et aériennes ont permis d’esquisser l’organisation des site gallo-romain d’Origny-le-Roux, de Tourouvre et de Saint Ouen-de-la-Cour qui s’apparentent à des relais routiers.

Les relais routiers (mansiones) sont des infrastructures plus ou moins importantes de services qui participent à l’équipement du réseau routier dans l’Empire romain. Ils s’organisent selon une chaîne d’établissements logistiques régulièrement échelonnés pour répondre aux besoins des voyageurs et de leurs attelages qui trouvent à leur disposition le gîte avec le couvert, des bains et éventuellement des infrastructures de loisirs (théâtre) et des temples pour les pratiques cultuelles.

L’activité commerciale caractérise également les stations routières, lieux d’écoulement des productions agricoles et artisanales locales et régionales.

L’activité artisanale est également représentée par de nombreuses scories issues du nettoyage ou de la destruction de structures de réduction du minerai de fer.

Les Mérovingiens autour de Mortagne.

Une évaluation a été conduite en 2007 à Sainte Céronne, qui a permis de dater une occupation mérovingienne dans une fourchette chronologique allant du VIe siècle au début du VIIIe siècle, soit une occupation sur toute la période mérovingienne, tant au plan funéraire que de l’habitat, puisque des maisons et leurs annexes ont été découvertes.

L’exposition présente des panneaux didactiques qui détaillent les résultats de ces campagnes de fouille, agrémentés de dessins et photos des objets découverts ainsi que de plans et photos aériennes. Grâce au concours de la Municipalité de Mortagne qui a bien voulu prêter quelques objets conservés au Musée Percheron, ainsi qu’aux prêts des communes de Tourouvre et de Sainte Céronne, quatre vitrines présenteront des objets issus des fouilles, à côté d’autres objets antiques ou répliques modernes grandeur nature qui enchanteront le visiteur !

L’exposition est destinée à tous publics, mais les scolaires apprécieront particulièrement les visites guidées de l’exposition par Fabrice Morand, inventeur de ces trouvailles.

Exposition réalisée avec la participation de Mortagne-au-Perche Patrimoine et des Amis du Perche.

Fabrice Morand, originaire de Mortagne passionné d’archéologie, collabore aux travaux du Service Régional de l’Archéologie (dépendant de la DRAC à Caen) comme bénévole depuis plus de 20 ans

Exposition visible tous les jours de 14h30 à 18h du 18 au 25 septembre.

dernière mise à jour : 2021-09-06 par