Exposition AGAMFAHY Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition AGAMFAHY Centre Paris Anim’ Hébert, 1 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 01 avril 2022 au vendredi 13 mai 2022 :

gratuit

AGAMFAHY est un duo dans la vie et dans les rêves. Basés à Paris et à Tel Aviv, c’est en Argentine que leur collaboration est née en 2017. La Norvège a été le pays qui les a accueillis pour parfaire leur langage. Un langage qui mêle la peinture, la broderie, le son, la vidéo, la lumière, sous forme d’installations in situ. «JE TE PARLE DANS MA TÊTE TOUT LE TEMPS» Une installation AGAMFAHY (Tal AGAM + Lionel Fahy)

DU 01/04 AU 13/05 2022 «La connexion avec les gens qui étaient là avant et je suppose les gens qui seront là dans le futur;

tu sais, ils n’ont pas changé et ils ne changeront pas» Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski Paris 75018 Contact : 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://actisce.org/index.php/evenements-hebert/631-exposition-agamfahy https://www.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447 Date complète : ACTISCE

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tchaïkovski Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Hébert Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition AGAMFAHY Centre Paris Anim’ Hébert 2022-04-01 was last modified: by Exposition AGAMFAHY Centre Paris Anim’ Hébert Centre Paris Anim' Hébert 1 avril 2022 Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris

Paris Paris