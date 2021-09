Exposition After Summer de Julie Maquet Abbaye de Saint Florent le Vieil, 18 septembre 2021, Mauges-sur-Loire.

Exposition After Summer de Julie Maquet

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Saint Florent le Vieil

After Summer est une exposition qui présente un ensemble de sculptures, de dessins et d’installations réalisés ces six dernières années. À travers ces œuvres, je propose au spectateur de s’immerger dans mon univers, fait de bric et de broc, de papiers, de bois, de métal ou de plastoque, en toc, et de s’arrêter et contempler des paysages suspendus entre l’imaginaire et la réalité. Ces paysages oscillent entre différentes dimensions, naturelles, artificielles, morbides, grotesques, fantaisistes et farfelues, séduisantes et inquiétantes. Chaque œuvre, qu’elle soit sculptée ou dessinée, porte en elle ses multiples identités. Entre mes mains, des formes manufacturées, démantelées et mises en morceaux, pour être finalement, soigneusement reconstituées et transformées en de belles bizarreries. Pas dans les clous, ni sur les rails, fabriquer de l’étrange à partir de standards, et déborder à l’excès, ne pas cesser d’amonceler. Artisane du bout de ficelle, je propose donc un décalibrage, de déplacer le regard pour voir les choses autrement. After Summer, comme autant de propositions poétiques sur nos débordements, nos constructions, nos injonctions, et ce qu’elles offrent de perspectives.

Entrée libre

Exposition de l’artiste Julie Maquet

Abbaye de Saint Florent le Vieil Saint Florent le Vieil 49410 Mauges sur Loire Mauges-sur-Loire Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00