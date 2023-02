Exposition “Afrique Sauvage” Saint-Maixent-l’École, 10 mars 2023, Saint-Maixent-l'École .

Exposition “Afrique Sauvage”

Médiathèque Aqua-Libris
4 rue des martyrs de la libération
Saint-Maixent-l'École
Deux-Sèvres

2023-03-10 – 2023-04-22

Médiathèque Aqua-Libris 4 rue des martyrs de la libération

Saint-Maixent-l’École

Deux-Sèvres

Médiathèque Aqua-Libris

La beauté indomptable d’une nature puissante et vulnérable est livrée dans cette exposition à travers des photographies réalisées par

Laurent Baheux au cours d’une décennie de reportages en Afrique de l’Est, du Sud et Australe.

Sculptées par la lumineuse magie du noir et blanc, les images offrent une poignante facette de ce continent fascinant.

Tout public

Accès libre

Organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Laurent Baheux

dernière mise à jour : 2023-01-19 par