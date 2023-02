Exposition AFLACOBA Benoiterie, 22 avril 2023, Saint-Pierre-d'Irube .

EUR 0 0 Les peintres, sculpteurs, photographes de l’Association franco latino-américaine de la Côte Basque feront partager leur passion et échangeront avec les visiteurs sur leurs réalisations et les techniques abordées.

Du lundi au vendredi : de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Samedi et dimanche : de 15h à 18h

