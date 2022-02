Exposition > « Afin que la peinture nous regarde » – Bruno Dufour-Coppolani Tessy-Bocage, 18 février 2022, Tessy-Bocage.

Rendez-vous du 18 février au 24 avril prochain à l’Usine Utopik de Tessy Bocage pour une exposition d’œuvres de l’artiste Bruno Dufour-Coppolani.

Afin que la peinture nous regarde, propose de découvrir les œuvres conçues au cours de cette dernière décennie,par l’artiste Bruno Dufour-Coppolani. Loin des partisans d’une défense de«l’art pour l’art», l’artiste revendique une conception plus humble de ce qu’est l’œuvre d’art : une partition triangulaire entre l’artiste, la mise en forme et ses visiteurs.

« Je suis devant la glace rassuré que rien ne change. Un bouton fait irruption ou une ride se révèle et tout bascule. Dans cette mise au point comme on le dirait en photographie la forme immuable de ma tête est devenue surface instable de ma peau. Changement d’état, changement de temps, je suis passé d’un présent sans histoire à un avenir incertain. Voyant ma tête je ne vois pas ma peau, voyant ma peau je ne vois plus ma tête. Forme et surface ne pouvant être appréhendées ensemble, présent et devenir ne pouvant être vécus simultanément, on comprend que la peinture ait choisi si longtemps de faire oublier l’épiderme au profit de l’anatomie. Dans un portrait qui vise à éterniser le présent la peau surgirait là comme une offense. C’est que la peau toujours nous ramène à la finitude.» Bruno Dufour-Coppolani (extrait du catalogue d’exposition).

Ouverture au public les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h et sur rendez-vous

+33 2 33 06 01 67 https://www.usine-utopik.com/

