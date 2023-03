Exposition – Affiches Sport et Genres Médiathèque de Lambézellec Brest Catégories d’Évènement: Brest

2023-03-14 – 2023-04-15

Finistère Découvrez les affiches réalisées par les élèves de la classe de BTS Métiers de la mode et du vêtement du lycée Jules Lesven pour l’événement L’Égalité en tous genres !, autour du thème du sport. Médiathèque de Lambézellec. Horaires :

Mardi, Mercredi, Vendredi :10h-12h30/14h-18h

Samedi : 10h-12h30/14h-17h

Jeudi : 14h-18h mediatheque.lambezellec@mairie-brest.fr +33 2 98 00 89 40 Médiathèque de Lambézellec 8 Rue Pierre Corre Brest

