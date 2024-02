Exposition Affiches artistiques des Jeux de Paris 2024 Pôle Omni’Sports Deauville, mardi 5 mars 2024.

Exposition Affiches artistiques des Jeux de Paris 2024 Pôle Omni’Sports Deauville Calvados

Vendredi

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, huit artistes ont été invités à réaliser des diptyques composés d’une affiche olympique et d’une affiche paralympique. 24 collectivités labellisées Terre de Jeux 2024, dont la ville de Deauville, accueillent successivement cette exposition itinérante de 14 affiches artistiques en grand format (2,5 x 3,5m).

Ce programme, qui s’inscrit dans l’Olympiade Culturelle, offre aux artistes une opportunité créative unique de participer à la construction de la mémoire collective des Jeux en créant un corpus d’œuvres d’art originales qui expriment, par l’image, les valeurs olympiques et paralympiques, telles que les notions d’inclusion, de parité, la célébration et l’innovation.

Les artistes des 14 affiches artistiques des Jeux

Stéphanie Lacombe « Intervalle » et « Silence » photographie

Pierre Seinturier « Pelouse interdite » et « Joueuse de Goalball donnant le coup d’envoi » crayon sur papier et réalisation numérique

Gilles Elie « La ligne bleue Breaking » et « La ligne bleue course en fauteuil » acrylique sur toile de lin

Fanny Michaëlis « Olympe 2024 » et « Sans titre » encre sur papier, couleur numérique

Elsa et Johanna « Un dimanche pas comme les autres » et « Célébration » Photographie

Clotilde Jiménez « Danseurs dans l’eau » et « Relais » acrylique et collage papier

Adam Janes « Sans titre (trois personnes) » et « Sans titre (deux personnes) » dessin numérique sur peinture sur toile.

« Nous n’avions jusqu’alors jamais traité le sujet du sport et des Jeux, et il nous a semblé vraiment intéressant d’essayer de développer notre univers visuel et les thématiques qui lui sont propres dans un projet tel que les affiches artistiques. Le challenge étant à la fois de répondre aux différents enjeux d’un tel évènement mondial, avec un souci d’universalité, tout en respectant notre univers artistique. » Elsa & Johanna

« Participer à ce concours était un vrai défi, avec des contraintes stimulantes qui m’ont permis de proposer ces deux créations. Ce projet m’a rappelé les nombreuses similitudes entre l’art et le sport la répétition d’un geste jusqu’à la perfection, la beauté du mouvement, la rigueur… Tous ces points communs m’ont inspiré lors de la réalisation de ces deux affiches mettant en lumière les Jeux. » Pierre Seinturier

A propos du label Terre de Jeux 2024

Le label a été créé afin que les collectivités territoriales puissent être étroitement associées à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il permet aux acteurs du mouvement sportif et aux collectivités territoriales de toute taille, de s’engager dans l’aventure olympique et paralympique en mettant davantage de sport dans la vie de leurs habitants.

A propos de l’Olympiade Culturelle

Dès l’origine des Jeux, la culture s’est imposée comme l’un des trois piliers de l’Olympisme, avec le sport et l’éducation. A Paris 2024, la culture se concrétise notamment par l’Olympiade Culturelle, une programmation culturelle qui explore le lien entre l’art, le sport et les valeurs olympiques. Dès à présent et jusqu’aux Jeux, Paris 2024 encourage les artistes, les compagnies, les associations, les collectivités et le mouvement sportif à être acteur de la programmation culturelle des Jeux dans toute la France.

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, huit artistes ont été invités à réaliser des diptyques composés d’une affiche olympique et d’une affiche paralympique. 24 collectivités labellisées Terre de Jeux 2024, dont la ville de Deauville, accueillent successivement cette exposition itinérante de 14 affiches artistiques en grand format (2,5 x 3,5m).

Ce programme, qui s’inscrit dans l’Olympiade Culturelle, offre aux artistes une opportunité créative unique de participer à la construction de la mémoire collective des Jeux en créant un corpus d’œuvres d’art originales qui expriment, par l’image, les valeurs olympiques et paralympiques, telles que les notions d’inclusion, de parité, la célébration et l’innovation.

Les artistes des 14 affiches artistiques des Jeux

Stéphanie Lacombe « Intervalle » et « Silence » photographie

Pierre Seinturier « Pelouse interdite » et « Joueuse de Goalball donnant le coup d’envoi » crayon sur papier et réalisation numérique

Gilles Elie « La ligne bleue Breaking » et « La ligne bleue course en fauteuil » acrylique sur toile de lin

Fanny Michaëlis « Olympe 2024 » et « Sans titre » encre sur papier, couleur numérique

Elsa et Johanna « Un dimanche pas comme les autres » et « Célébration » Photographie

Clotilde Jiménez « Danseurs dans l’eau » et « Relais » acrylique et collage papier

Adam Janes « Sans titre (trois personnes) » et « Sans titre (deux personnes) » dessin numérique sur peinture sur toile.

« Nous n’avions jusqu’alors jamais traité le sujet du sport et des Jeux, et il nous a semblé vraiment intéressant d’essayer de développer notre univers visuel et les thématiques qui lui sont propres dans un projet tel que les affiches artistiques. Le challenge étant à la fois de répondre aux différents enjeux d’un tel évènement mondial, avec un souci d’universalité, tout en respectant notre univers artistique. » Elsa & Johanna

« Participer à ce concours était un vrai défi, avec des contraintes stimulantes qui m’ont permis de proposer ces deux créations. Ce projet m’a rappelé les nombreuses similitudes entre l’art et le sport la répétition d’un geste jusqu’à la perfection, la beauté du mouvement, la rigueur… Tous ces points communs m’ont inspiré lors de la réalisation de ces deux affiches mettant en lumière les Jeux. » Pierre Seinturier

A propos du label Terre de Jeux 2024

Le label a été créé afin que les collectivités territoriales puissent être étroitement associées à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il permet aux acteurs du mouvement sportif et aux collectivités territoriales de toute taille, de s’engager dans l’aventure olympique et paralympique en mettant davantage de sport dans la vie de leurs habitants.

A propos de l’Olympiade Culturelle

Dès l’origine des Jeux, la culture s’est imposée comme l’un des trois piliers de l’Olympisme, avec le sport et l’éducation. A Paris 2024, la culture se concrétise notamment par l’Olympiade Culturelle, une programmation culturelle qui explore le lien entre l’art, le sport et les valeurs olympiques. Dès à présent et jusqu’aux Jeux, Paris 2024 encourage les artistes, les compagnies, les associations, les collectivités et le mouvement sportif à être acteur de la programmation culturelle des Jeux dans toute la France. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05

fin : 2024-04-04

Pôle Omni’Sports 3 avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie

L’événement Exposition Affiches artistiques des Jeux de Paris 2024 Deauville a été mis à jour le 2024-02-22 par OT SPL Deauville